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Попавшую в объектив папарацци Анну Курникову заподозрили в беременности

Возлюбленную Энрике Иглесиаса впервые за долгое время заметили на улице.

Попавшую в объектив папарацци Анну Курникову заподозрили в беременности
Анна Курникова. фото: globallookpress.com/

Одной из самых закрытых пар в шоу-бизнесе является Анна Курникова и Энрике Иглесиас. Российская теннисистка очаровала певца еще 17 лет назад, но с тех пор они так и не поженились. Хотя недавно прошел слух, что они тайно зарегистрировали отношений, так как спортсменка в соцсетях приписала себе фамилию Иглесиас. Как известно, они очень скрытные. Девушке удалось скрыть свою первую беременность, поэтому все были удивлены, когда она представила своих двойняшек: Николаса и Люси.

Влюбленные живут в Майами. Именно там в огромном особняке они воспитывают наследников. Похоже, что Курникова прививает им любовь к русской культуре, так как на одном из видео звучала композиция «Песня про зайцев», когда Энрике играет с детками. Примечательно, что экс-первая ракетка мира очень быстро пришла в форму. Многие даже подозревали, что рожала она не сама, но потом Анна показала снимки, на которых запечатлена с округлившимся животом.

Курникова далека от светской жизни. Она заботиться о родных, а также о четвероногих питомцах. Но на днях девушку впервые за долгое время заметили на публике. Она шла по улице в спортивном костюме и ветровке. Анна отправилась на своем автомобиле на шопинг. Вероятно, она готовится к Новому году. А  Иглесиас, судя по всему, остался присматривать за детьми — за покупками она отправилась одна.

Примечательно, что поклонники заподозрили Курникову в беременности. Они заметили изменения в ее фигуре. Куртка будто топорщилась из-за округлившегося живота. «Поздравляем! Надеемся все будет так, как ты хочешь!», Это животик что ли?», Как приятно смотреть на нашу девочку«, «Похоже ожидается прибавление», — прокомментировали пост подписчики.

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Попавшую в объектив папарацци Анну Курникову заподозрили в беременности
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