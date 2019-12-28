«Он для меня чужой человек»: Дана Борисова негативно отозвалась об отце своей дочери

По словам телеведущей, Максима Аксенова злит, что она популярна и постоянно появляется на телевидении.

Телеведущая Дана Борисова заявила, что отец ее дочери Полины бизнесмен Максим Аксенов, с которым она много лет назад рассталась, ничего для нее не значит. «Он для меня чужой человек. Мы с ним сексом занимались всего два раза», — отметила телеведущая.

Она прекрасно понимает, почему Аксенов так к ней относится и настраивает против нее дочь. Дело в том, что Дана Борисова снова стала мелькать на телевидении. Как известно, ей доверили вести программу на одном из каналов. Звезда уверена, что Аксенов просто не может с этим смириться.

Как известно, многие считаю, что Дана Борисова опять сорвалась и употребляет наркотики. Сама она заметила, что Новый год решила встретить на Самуи, поэтому дочь будет какое-то время жить у отца. Как заверила звезда, речи о ее лечении не идет. Все анализы у нее в норме. Просто недоброжелатели на нее наговаривают.

По словам Даны Борисовой, на Самуи она будет отдыхать и отмечать праздники в компании других известных артистов и звезд шоу-бизнеса, сообщает «Собеседник».