Создатели «Мандалорца» рассказали о втором сезоне проекта

27 декабря вышла последняя, восьмая серия первого сезона сериала «Мандалорец», снятая во вселенной легендарных «Звездных Войн». Фанаты световых мечей и далекой-далекой галактики по достоинству оценили работу Джона Фавро, а многие считают, что даже этот небольшой проект по факту получился значительно лучше, чем последняя трилогия «Звездных Войн», а особенно фильм «Скайуокер. Восход», который вышел совсем недавно но эксперты уже обещают картине совсем не великие кассовые сборы.

В честь заверения сериала его шоураннер Джон Фавро объявил в твиттере, что второй сезон стартует осенью 2020 года.

Восьмой эпизод «Мандалорца» тем временем бьет все рекорды, на IMDb у него 9.6 баллов из 10, а это практически идеальная оценка от сообщества. Также а последней серии создатели все же раскрыли главную тайну и показали лицо главного героя, а также назвали его имя.