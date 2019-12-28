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Создатели «Мандалорца» рассказали о втором сезоне проекта

Последняя серия первого сезона собрала невероятно положительные оценки на IMDb.

Создатели «Мандалорца» рассказали о втором сезоне проекта
Малыш Йода. Фото: instagram.com/themandalorian

27 декабря вышла последняя, восьмая серия первого сезона сериала «Мандалорец», снятая во вселенной легендарных «Звездных Войн». Фанаты световых мечей и далекой-далекой галактики по достоинству оценили работу Джона Фавро, а многие считают, что даже этот небольшой проект по факту получился значительно лучше, чем последняя трилогия «Звездных Войн», а особенно фильм «Скайуокер. Восход», который вышел совсем недавно но эксперты уже обещают картине совсем не великие кассовые сборы.

В честь заверения сериала его шоураннер Джон Фавро объявил в твиттере, что второй сезон стартует осенью 2020 года.

Восьмой эпизод «Мандалорца» тем временем бьет все рекорды, на IMDb у него 9.6 баллов из 10, а это практически идеальная оценка от сообщества. Также а последней серии создатели все же раскрыли главную тайну и показали лицо главного героя, а также назвали его имя.

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«Мандалорец»Джон ФавроЗвездные войны
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Создатели «Мандалорца» рассказали о втором сезоне проекта
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