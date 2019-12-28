НОВОСТИ

Дочь Анастасии Заворотнюк посетила ледовый спектакль с участием отчима

Анна выложила в Сеть видеозапись, как на льду кружатся Петр Чернышев и Татьяна Навка.

Дочь Анастасии Заворотнюк посетила ледовый спектакль с участием отчима
Дочь Заворотнюк побывала на представлении с участием отчима/https://www.instagram.com/anna_zavorotnyuk/

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелым заболеванием, в сторис Instagram опубликовала видеозапись. На кадрах можно увидеть, как на льду выступает ее отчим фигурист Петр Чернышев и фигуристка Татьяна Навка. Девушка посетила шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств», который состоялся в «Мегаспорте».

Татьяна Навка и Петр Чернышев. Фото
Дочь Заворотнюк побывала на шоу с участием отчима/https://www.instagram.com/anna_zavorotnyuk/

Напомним, что именно Анна Заворотнюк сейчас рассказывает о здоровье своей мамы в соцсетях. Правда, девушка уже давно не делилась свежей информацией, как проходит лечение звезды сериала «Моя прекрасная няня». Также Анна пресекает всю недостоверную информацию о своей матери, которая периодически появляется на разных порталах.

Напомним, что фигурист Петр Чернышев после ледового спектакля взял на руки свою годовалую дочь от актрисы Милу и вышел с ней к зрителям. По уверению многих, некоторые из присутствующих в зале в этот момент не смогли сдержать слез. Момент получился очень трогательным и волнительным. В адрес фигуриста долгое время звучали аплодисменты. Зрители не хотели отпускать его с арены.

Добавим, что в шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» участвует также олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова. Она, как известно, взяла паузу в своей профессиональной карьере. Звезда, в частности, пропускает стартовавший чемпионат России по фигурному катанию. Кстати, песни во время шоу за нее поет старшая дочь Татьяны Навки Александра Жулина.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алина ЗагитоваАнастасия ЗаворотнюкАнна ЗаворотнюкПетр ЧернышевТатьяна Навка
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дочь Анастасии Заворотнюк посетила ледовый спектакль с участием отчима
Интересно?
Поделись с друзьями: