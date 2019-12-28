Дочь Анастасии Заворотнюк посетила ледовый спектакль с участием отчима

Анна выложила в Сеть видеозапись, как на льду кружатся Петр Чернышев и Татьяна Навка.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелым заболеванием, в сторис Instagram опубликовала видеозапись. На кадрах можно увидеть, как на льду выступает ее отчим фигурист Петр Чернышев и фигуристка Татьяна Навка. Девушка посетила шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств», который состоялся в «Мегаспорте».

Напомним, что именно Анна Заворотнюк сейчас рассказывает о здоровье своей мамы в соцсетях. Правда, девушка уже давно не делилась свежей информацией, как проходит лечение звезды сериала «Моя прекрасная няня». Также Анна пресекает всю недостоверную информацию о своей матери, которая периодически появляется на разных порталах.

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Напомним, что фигурист Петр Чернышев после ледового спектакля взял на руки свою годовалую дочь от актрисы Милу и вышел с ней к зрителям. По уверению многих, некоторые из присутствующих в зале в этот момент не смогли сдержать слез. Момент получился очень трогательным и волнительным. В адрес фигуриста долгое время звучали аплодисменты. Зрители не хотели отпускать его с арены.

Добавим, что в шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» участвует также олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова. Она, как известно, взяла паузу в своей профессиональной карьере. Звезда, в частности, пропускает стартовавший чемпионат России по фигурному катанию. Кстати, песни во время шоу за нее поет старшая дочь Татьяны Навки Александра Жулина.