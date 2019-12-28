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Песков признался, что работа украла у него Навку на месяц

Супруги стали редко видеться из-за напряженного графика обоих.

Песков признался, что работа украла у него Навку на месяц
Дмитрий Песков и Татьяна Навка/Фото: https://www.instagram.com/p/B3ucOc-gEvQ/

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков признался, что целый месяц не видел свою супругу Татьяну Навку. В последние 30 дней спортсменка активно готовилась к премьерному показу сказки на льду «Спящая красавица», из-за чего достаточно редко появлялась дома. Дмитрий Песков объяснил, что у него, как и супруги, достаточно напряженный и нестабильный рабочий график, поэтому пересечения происходят не так часто, как того бы хотелось.

«Это действительно так, я ее не видел больше месяца. А еще у нас так получается, что у меня тоже работа такая не совсем спокойная. Поэтому мы, фактически, не пересекались последние пару месяцев», — пояснил он РИА Новости.

Песков также подчеркнул, что боялся за супругу во время ее выступления. В определенный момент представления Татьяну на специальной конструкции подняли над спортивной ареной, из-за чего у ее супруга захватило дух. Пресс-секретарь президента признался, что гордится женой, ведь она у него очень смелая.

«Мурашки были, когда Таня летела надо мной… Она молодец, я ей восхищаюсь», — резюмировал он свои впечатления от увиденного.

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Песков признался, что работа украла у него Навку на месяц
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