Эмма Малинина блеснула формами в бикини на отдыхе

Музыкант вместе со своими родными уехал на Новый год в Таиланд.

Супруга музыканта Александра Малинина, 57-летняя Эмма блеснула своими формами во время отдыха в Таиланде. Она опубликовала довольно откровенный кадр, на котором в бикини. В руках у нее экзотический фрукт. «Креативный продюсер и постановщик Устинья Малинина», — подписала она снимок.

Ранее Эмма Малинина рассказывала, что вместе с родными встретит Новый год в Таиланде. Звездам очень нравится отдыхать в этой стране. В Россию, как отмечала Эмма Малинина, она вернется с родными не раньше середины января.

Эмма и Александр Малинины сыграли свадьбу в 1990 году. Через десять лет на свет появились их близнецы Фрол и Устинья. Кроме того, известно, что у Эммы Малининой есть сын Антон от предыдущего брака. У Александра Малинина также есть дети от предыдущих отношений. От первой жены, скрипачки Инны Курочкиной, сын Никита Малинин, известный музыкант, участник «Фабрики звезд».

Также Александр Малинин был женат на певице Ольге Зарубиной. От этих отношений родилась дочь Кира. Девушка уже много лет живет в США.