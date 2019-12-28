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Охлобыстин назвал Водонаеву проституткой после ее призыва не рожать государству рабов

Актер предложил ввести на каналах определенный ценз на должность ведущих.

Охлобыстин назвал Водонаеву проституткой после ее призыва не рожать государству рабов
Охлобыстин назвал Водонаеву проституткой/http://globallookpress.com/

Актёр Иван Охлобыстин в социальной сети «ВКонтакте» резко отреагировал на слова телеведущей Алены Водонаевой. Ранее в Instagram она заявила, что презирает тех россиян, кто живет в нищете, однако рожает детей. Она считает, что таким образом люди просто рожают для государства рабов. Звезда отметила, что в России нельзя запрещать аборты. Она посоветовала всем своим подписчицам трижды подумать, прежде чем решаться на ребенка.

«Ещё одна проститутка посоветовала «не рожать этому государству рабов». Хорошо бы ввести на телевизионных каналах определенный ценз на должность телеведущих — ограждать соотечественников от дам с пониженной социальной ответственностью. Ишь ты — «ЭТОМУ» государству! Хай катятся в «ТО» государство и хоть на собаках женятся», — заметил Иван Охлобыстин.

Отметим, что Алена Водонаева получила широкую известность благодаря своему участию в проекте «Дом-2». У самой телеведущей есть сын Богдан. Ранее она говорила, что увезет подростка из России, когда он подрастет. Звезда считает, что в России очень слабое образование. Не так давно Водонаева рассталась со своим мужем, диджеем Алексеем Косинусом. Она отмечала, что не чувствует себя за ним, как за каменной стеной. Мужчина практически не помогал ей в финансовом плане.

Добавим, что Иван Охлобыстин – многодетный отец. У него четыре дочки и два сына. Не так давно в программе «Судьба человека» на канале «Россия-1» Охлобыстин заявил, что если бы в его доме начался пожар, то он первым делом спасал бы жену, а не детей. Как сказал актер, его жена в случае чего «еще нарожает». Также актер отмечал, что у них дома висит расписание. Каждый ребенок знает о своих обязанностях и беспрекословно их выполняет. Кстати, во время программы актер настойчиво сватал одну из своих дочерей ведущему Борису Корчевникову. В ответ тот только отшучивался.

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Алексей КосинусАлена ВодонаеваИван Охлобыстин
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Охлобыстин назвал Водонаеву проституткой после ее призыва не рожать государству рабов
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