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«Это безумие»: Райан Рейнолдс анонсировал третью часть «Дэдпула»

Первые две части фильма оказались очень востребованы у аудитории.

«Это безумие»: Райан Рейнолдс анонсировал третью часть «Дэдпула»
Райан Рейнолдс/Фото: https://www.instagram.com/p/B5ShTrdBzwZ/

Сыгравший Дэдпула в одноименном фильме Райан Рейнолдс анонсировал выход третьей части фильма. О том, что поклонники могут начинать ждать ее выхода, канадец рассказал на утреннем шоу Live With Kelly and Ryan, где стал одним из ключевых гостей. Рейнолдс отметил, что сейчас съемочная команда уже приступила к работе над следующей частью. Эпизоды отрабатываются на студии Marvel, которая считается высшей лигой.

«Да, мы сейчас со всей командой работаем над ним. Мы теперь в Marvel, что вроде как высшая лига. Это безумие. Так что да, мы над ним работаем», — сказал Рейнолдс.

Эксперты предполагают, что ждать выхода третьей части фанатам придется достаточно долго – прокат ленты запланирован не раньше, чем на 2022 год. Ранее Marvel анонсировала четвертую фазу своей Вселенной на 2020-2021 годы, и «Дэдпула» в ней нет.

Отмечается, что до выхода Джокера именно обе части «Дэдпула» официально считались самыми кассовыми фильмами с высоким возрастным рейтингом. Обе ленты принесли своим создателям 780 миллионов долларов.

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MarvelДэдпулДэдпул 3Райан Рейнолдс
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«Это безумие»: Райан Рейнолдс анонсировал третью часть «Дэдпула»
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