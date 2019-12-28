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Мачеха Веры Алдониной сходила с девочкой в цирк братьев Запашных

Ольга выложила в Сеть кадры, на которых находится рядом с дочерью Юлии Началовой.

Мачеха Веры Алдониной сходила с девочкой в цирк братьев Запашных
Вера Алдонина сходила в цирк Запашных с мачехой/http://globallookpress.com/

Супруга футболиста Евгения Алдонина Ольга в сторис Instagram опубликовала видео. На кадрах можно увидеть, что вместе с двенадцатилетней дочерью певицы Юлии Началовой Верой она находится в цирке братьев Запашных. На представлении Ольгу и Веру Алдониных сопровождал глава семейства и их сын Артем.

Евгений Алдонин с семьей. Фото
Алдонин с семьей побывал в цирке Запашных/https://www.instagram.com/ole_ole4ka/

Надо отметить, что Ольга, которая буквально месяц назад родила девочку от футболиста, находится в прекрасной форме. Мачеха Веры уже практически восстановилась после родов.

Во время представления дочь Юлии Началовой сидела около мачехи. Как известно, у них прекрасные отношения. Девочка о чем-то живо интересовалась у Ольги Алдониной. После представления они сделали совместный снимок с братьями Запашными.

Напомним, что Юлия Началова скончалась в марте этого года. Певица слишком поздно обратилась за помощью к медикам. Она скончалась от остановки сердца на фоне быстро развивающегося сепсиса. Несмотря на все усилия врачей, яркая исполнительница ушла из жизни в самом расцвете сил.

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Артем Алдонинбратья ЗапашныеВера АлдонинаЕвгений АлдонинОльга Алдонина
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Мачеха Веры Алдониной сходила с девочкой в цирк братьев Запашных
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