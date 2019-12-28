НОВОСТИ

Петр Чернышев появился на льду с годовалой дочерью Милой

Публика, присутствовавшая в этот момент в зале, не смогла сдержать слез.

Петр Чернышев появился на льду с годовалой дочерью Милой
Чернышев появился на льду с дочкой Милой/http://globallookpress.com/

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелым заболеванием, фигурист Петр Чернышев появился на льду с годовалой дочерью от звезды сериала «Моя прекрасная няня» Милой. Это случилось после выступления во Дворце спорта «Мегаспорт». Здесь состоялось шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Петр Чернышев с дочкой. Фото
Чернышев появился на льду с дочкой Милой/Владимир Веленгурин/КП

Партнер Чернышева по шоу Татьяна Навка объявила, что в зале присутствует дочь Анастасии Заворотнюк. После этого фигурист взял девочку на руки и появился с ней перед зрителями. Многие в зале просто не смогли сдержать слез в этот момент.

Добавим, что шоу Татьяны Навки в «Мегаспорте» проходит при полном аншлаге. В роли спящей красавицы в шоу выступает олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова. Кстати, есть роль в спектакле и у пятилетней дочери Навки от пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Надежды. Девочка уже отлично катается и выполняет несколько непростых элементов на льду.

Есть своя роль в шоу и у старшей дочери Навки Александры Жулиной. Она поет вместо Алины Загитовой. Отметим, что во время шоу Навка и Чернышев исполняют непростые трюки. Они, к примеру, несколько раз летали над ареной с помощью специальных тросов, сообщает «Комсомольская правда».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алина ЗагитоваАнастасия ЗаворотнюкМила ЧернышеваПетр ЧернышевТатьяна Навка
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Петр Чернышев появился на льду с годовалой дочерью Милой
Интересно?
Поделись с друзьями: