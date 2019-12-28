Петр Чернышев появился на льду с годовалой дочерью Милой

Публика, присутствовавшая в этот момент в зале, не смогла сдержать слез.

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелым заболеванием, фигурист Петр Чернышев появился на льду с годовалой дочерью от звезды сериала «Моя прекрасная няня» Милой. Это случилось после выступления во Дворце спорта «Мегаспорт». Здесь состоялось шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Партнер Чернышева по шоу Татьяна Навка объявила, что в зале присутствует дочь Анастасии Заворотнюк. После этого фигурист взял девочку на руки и появился с ней перед зрителями. Многие в зале просто не смогли сдержать слез в этот момент.

Добавим, что шоу Татьяны Навки в «Мегаспорте» проходит при полном аншлаге. В роли спящей красавицы в шоу выступает олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова. Кстати, есть роль в спектакле и у пятилетней дочери Навки от пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Надежды. Девочка уже отлично катается и выполняет несколько непростых элементов на льду.

Есть своя роль в шоу и у старшей дочери Навки Александры Жулиной. Она поет вместо Алины Загитовой. Отметим, что во время шоу Навка и Чернышев исполняют непростые трюки. Они, к примеру, несколько раз летали над ареной с помощью специальных тросов, сообщает «Комсомольская правда».