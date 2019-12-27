Разбирался в живописи и был сам собой: коллеги Бодрова помянули актера в день его рождения

Коллеги по кинематографическому цеху помянули добрым словом Сергея Бодрова-младшего – 27 декабря текущего года актеру и режиссеру могло бы исполниться 48 лет. В беседе с порталом Teleprogramma.pro Ирина Салтыкова и Владимир Ильин вспомнили, каким Сергей был при жизни.

Ирина рассказала, что работала с Бодровым-младшим на съемках второй части «Брата» (певице пришлось играть возлюбленную героя). После этого в народе появились слухи, что актер и певица встречаются в реальности, но на тот момент Бодров уже был женат. О Сергее и работе с ним Ирина вспоминает с теплом. Она отмечает, что, несмотря на большую популярность, Бодров-младший всегда был самим собой. Ему удавалось сохранить привычные интересы – на тот момент Бодров увлекался итальянской живописью.

Владимир Ильин успел поработать с Бодровым на съемках «Стрингера». Артист отмечал, что его более младший коллега очень образован.

«Для меня Сережа был и останется младшим братом. На съемках «Стрингера» я был очень удивлен, что этот юнец разговаривает на нескольких языках, особенно хорошо он говорил на французском. Он был просто гениальным! Мы очень хорошо с ним дружили. Я Сережу обожал и обожаю, и всю его семью», — подвел черту он.