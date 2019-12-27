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Разбирался в живописи и был сам собой: коллеги Бодрова помянули актера в день его рождения

27 декабря Сергею Бодрову-младшему могло бы исполниться 48 лет.

Разбирался в живописи и был сам собой: коллеги Бодрова помянули актера в день его рождения
Певица Ирина Салтыкова. Фото: КП/Фролов Михаил

Коллеги по кинематографическому цеху помянули добрым словом Сергея Бодрова-младшего – 27 декабря текущего года актеру и режиссеру могло бы исполниться 48 лет. В беседе с порталом Teleprogramma.pro Ирина Салтыкова и Владимир Ильин вспомнили, каким Сергей был при жизни.

Ирина рассказала, что работала с Бодровым-младшим на съемках второй части «Брата» (певице пришлось играть возлюбленную героя). После этого в народе появились слухи, что актер и певица встречаются в реальности, но на тот момент Бодров уже был женат. О Сергее и работе с ним Ирина вспоминает с теплом. Она отмечает, что, несмотря на большую популярность, Бодров-младший всегда был самим собой. Ему удавалось сохранить привычные интересы – на тот момент Бодров увлекался итальянской живописью.

Актер Сергей Бодров. Фото
Актер Сергей Бодров. Фото: КП/Владимир Веленгурин

Владимир Ильин успел поработать с Бодровым на съемках «Стрингера». Артист отмечал, что его более младший коллега очень образован.

Ирина Салтыкова и Сергей Бодров. Кадр из фильма"Брат"
Ирина Салтыкова и Сергей Бодров. Кадр из фильма»Брат»

«Для меня Сережа был и останется младшим братом. На съемках «Стрингера» я был очень удивлен, что этот юнец разговаривает на нескольких языках, особенно хорошо он говорил на французском. Он был просто гениальным! Мы очень хорошо с ним дружили. Я Сережу обожал и обожаю, и всю его семью», — подвел черту он.

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Бодров-младшийбратВладимир ИльинИрина СалтыковаСергей Бодров-младший
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Разбирался в живописи и был сам собой: коллеги Бодрова помянули актера в день его рождения
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