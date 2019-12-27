Счастливы вместе: Ольга Бузова собралась замуж

Фанаты Ольги Бузовой могут вздохнуть с облегчением: наконец-то певица нашла своего единственного и неповторимого. Звезда призналась, что счастлива вместе со своим женихом, блогером Давидом Манукяном.

Раскроем все карты раньше времени. Эта информация должна была быть доступна лишь в субботу, 28 декабря, во время новогоднего выпуска шоу «План Б», но вы узнаете секрет Ольги прямо сейчас. Во время передачи певица будет общаться с Тимуром Батрутдиновым и признается ему сквозь слезы, что она наконец-то нашла свое счастье и безмерно рада.

На новогодние праздники Ольга и Давид улетают отдыхать на Бали, а в следующем году, если идиллия влюбленных не разрушится, они переедут в новенькую квартиру Оли в элитном доме на западе Москвы, а после будет и свадьба!

Как сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на коллегу Ольги, Бузова в последнее время старается как можно чаще встречаться с Давидом и быть с ним вместе как можно дольше.