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«Осмелилась»: постройневшая Алла Довлатова показала тело в купальнике

45-летняя радиоведущая украсила свою ленту откровенными фотографиями.

«Осмелилась»: постройневшая Алла Довлатова показала тело в купальнике
Актриса Алла Довлатова. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Известная телерадиоведущая и актриса Алла Довлатова похвасталась результатами похудения. Звезда «Русского радио» опубликовала в Инстаграм свои фотографии в разных купальниках, продемонстрировав стройную фигуру.

«Два месяца назад я нашла потрясающие купальники. Но сфотографироваться в них я не решалась, худела. И вот, наконец, я осмелилась вам их показать!», — написала 45-летняя актриса и выложила пять фотографий в разных моделях.

Подписчики, которых у Довлатовой больше 400 тысяч, по достоинству оценили старания любимой ведущей и написали ей множество комплиментов: «Аллочка, Вы супер! Поделитесь рецептом стройности…», «Супер-фигура», «Алла, вы прекрасно выглядите!», «Отличная фигура, браво!».

Напомним, что Алла Довлатова, настоящее имя которой Марина Евстрахина, замужем за подполковником полиции Алексей Бородой и воспитывает четверых детей – двоих общих и двоих от первого брака. Ранее радиоведущая сообщала, что любит заниматься йогой и регулярно использует душ Шарко.

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«Осмелилась»: постройневшая Алла Довлатова показала тело в купальнике
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