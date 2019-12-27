Злой Дед Мороз и полуголые Снегурочки: Александра Бортич снялась в новом клипе

Группа Cream Soda выпустила новый клип на песню «Комета» с одноименного альбома, вышедшего аж в июле 2019 года. В видео снялась актриса Александра Бортич. Девушка идеально исполнила роль Снегурочки, которую выбрал себе злой Дед Мороз — российский аналог плохого Санты.

По сюжету дед приезжает на кастинг молодых девушек в нижнем белье, среди которых он отбирает себе новую Снегурочку. Его взгляд тут же падает на Бортич, она-то и становится избранницей деда. Мороз забирает девушку в свой замок, но оказывается, что там уже живет Снегурочка, но ей явно перевалило за 50, так что злой Мороз выгоняет ее прочь, а ее место занимает Александра.

Жизнь у девушки не сахар, ей приходится мыть старика и наблюдать, как он бросает в горящий камин непрочитанные письма детей, тут в ее голове зарождается коварный план…

Также в клипе появляются Александр Горчилин, Семен Фурман и Александр Гудков.