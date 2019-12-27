Сюткин представил клип с участием звезд, ушедших в 2019 году

Наставник шоу «Голос» Валерий Сюткин выложил в Сеть клип на песню «Время не проведешь». Грустное черно-белое видео музыкант решил посвятить выдающимся людям, ушедшим от нас в 2019 году.

В ролике можно увидеть певцов Криса Кельми, Ирину Бржевскую, Сергея Захарова, Вилли Токарева, ученого Жореса Алферова, актеров Владимира Этуша, Галину Волчек, Алексея Булдакова, Элину Быстрицкую, режиссеров Марлена Хуциева, Георгия Данелия, Марка Захарова, журналиста Сергея Доренко, космонавта Алексея Леонова и других. Завершается этот скорбный видеоряд Юрием Лужковым.

«Еще закат, еще восход, еще один ушедший год», — грустно поет Сюткин за кадром.

Отметим, что год назад музыкант выпускал такое же видео на ту же песню, только с именами громких утрат 2018-го. Неужели артист теперь ежегодно будет выпускать подобные ролики?