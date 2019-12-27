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Поклонники Децла хотят установить камеру на могилу рэпера после пожара

Подобным образом фанаты хотят обезопасить место захоронения музыканта.

Поклонники Децла хотят установить камеру на могилу рэпера после пожара
Кирилл Толмацкий. Фото: КП/Руковицын Олег

Поклонники Децла намерены оснастить могилу рэпера камерами наблюдения. Об этом ребята рассказали журналистам сами во время уборки места захоронения. Напомним, 26 декабря неизвестные устроили пожар на месте упокоения музыканта на Пятницком кладбище. Пламенем были повреждены крест и ограда – взору шокированной матери Кирилла Толмацкого предстала страшная картина.

На следующий день неравнодушные к беде поклонники Децла пришли на место захоронения и прибрались там – ребята принесли охапку свежих цветов, а также избавились от пострадавшего имущества. Сейчас поклонники собственными силами пытаются выяснить, что именно произошло накануне вечером. Пока же идет расследование, ребята предложили установить на месте инцидента камеры наружного наблюдения.

«Если дадут добро родители Кирилла, установят камеры и круглосуточное наблюдение. Сейчас мы облагородили место захоронения. Любящих Кирилла людей призывают прийти к нему и оставить, как и раньше – стихи и другие памятные вещи», — обратились они через Telegram-канал LifeShot.

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ДецлДецл могилаКирилл Толмацкийпожар
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Поклонники Децла хотят установить камеру на могилу рэпера после пожара
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