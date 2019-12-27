НОВОСТИ

«Чудеса должны случаться!»: Филипп Киркоров с семьей посетил главную елку страны

Артист был в восторге от увиденного и даже загадал желание.

«Чудеса должны случаться!»: Филипп Киркоров с семьей посетил главную елку страны
Филипп Киркоров с сыном Мартином. Фото: Веленгурин Владимир / Архив "КП"

Певец и музыкант Филипп Киркоров сделал позитивный предновогодний пост в своем официальном Instagram-аккаунте. Артист рассказал о том, что чудеса должны случаться, а мечты непременно должны сбываться. Все дело в том, что певец впервые привел детей на Кремлевскую елку, где они все вместе загадали желания и познакомились с самым настоящим Дедом Морозом.

По словам артиста, мероприятие вышло потрясающим, дети со всех концов мира собрались в единый хоровод вокруг елки и под песни и танцы встречали приближающийся Новый год в компании Деда Мороза и Снегурочки.

«Чудеса должны случаться! Мечты должны исполняться! Загадали всей семьей желания и по секрету рассказали Деду Морозу на главной елке страны!» — искренне поделился радостью с подписчиками Филипп Киркоров.

Яна Рудковская и Игорь Крутой прокомментировали пост сердечками, а вот Эвелина Бледанс с грустью заметила, что в этом году ее семье елку пришлось пропустить.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

InstagramКремлевская елкаФилипп Киркоров
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Чудеса должны случаться!»: Филипп Киркоров с семьей посетил главную елку страны
Интересно?
Поделись с друзьями: