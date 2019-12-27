«Чудеса должны случаться!»: Филипп Киркоров с семьей посетил главную елку страны

Артист был в восторге от увиденного и даже загадал желание.

Певец и музыкант Филипп Киркоров сделал позитивный предновогодний пост в своем официальном Instagram-аккаунте. Артист рассказал о том, что чудеса должны случаться, а мечты непременно должны сбываться. Все дело в том, что певец впервые привел детей на Кремлевскую елку, где они все вместе загадали желания и познакомились с самым настоящим Дедом Морозом.

По словам артиста, мероприятие вышло потрясающим, дети со всех концов мира собрались в единый хоровод вокруг елки и под песни и танцы встречали приближающийся Новый год в компании Деда Мороза и Снегурочки.

«Чудеса должны случаться! Мечты должны исполняться! Загадали всей семьей желания и по секрету рассказали Деду Морозу на главной елке страны!» — искренне поделился радостью с подписчиками Филипп Киркоров.

Яна Рудковская и Игорь Крутой прокомментировали пост сердечками, а вот Эвелина Бледанс с грустью заметила, что в этом году ее семье елку пришлось пропустить.