Росстат: прироста населения России в ближайшие 16 лет ждать не стоит

Статистики уповают лишь на то, что снизится смертность.

Росстат опубликовал демографический прогноз населения нашей страны на ближайшие 16 лет, и цифры в нем, мягко говоря, нерадостные, передает Интерфакс.

Во-первых, естественного прироста числа граждан ждать не стоит. Даже в оптимистичном сценарии развития событий России понадобятся мигранты. Лучшее, чего стоит ждать, это то, что естественная убыль населения за эти годы сократиться с 249,3 тысячи человек до 21,3 тысячи.

Во-вторых, средняя продолжительность жизни не выйдет на те показатели, которые президент прописал в майских указах 2018 года, — 78 лет в 2024-ом и 80 лет в 2030-ом. Скорее, стоит ожидать 75,5 года и 77,5 года соответственно.

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Так чего же нам ждать? По худшему прогнозу, в 2036 в России будет проживать 134,277 миллиона, по среднему — 142,993 миллиона. Для сравнения, в начале 2019-го население страны оценивалось в 146,78 миллиона.

Добавим, что в 2020 году пройдет Всероссийская перепись населения. Дальнейшие прогнозы будут строиться на ее данных.