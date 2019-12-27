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«Очередная звездочка погасла»: актер Низовой выразил сожаления в связи со смертью Волчек

45-лтний актер был заочно знаком с худруком «Современника».

«Очередная звездочка погасла»: актер Низовой выразил сожаления в связи со смертью Волчек
Актер Малого театра Виктор Низовой. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

45-летний заслуженный артист России Виктор Низовой вслед за коллегами поспешил выразить соболезнования близким 86-летней актрисы Галины Волчек. Напомним, жизнь Галины Борисовны оборвалась 26 декабря – предварительной причиной смерти худрука «Современника» стали проблемы с сердцем – медики не смогли помочь артистке справиться с отеком мозга и отеком легких.

Второй день коллеги по цеху активно выражают соболезнования близким Галины Борисовны, а также осиротевшей труппе «Современника». Так, актер Виктор Низовой отметил, что с уходом Волчек «погасла еще одна звезда».

«Современник» блистательный под ее руководством, который она до конца держала. Видите, уходят… Ушла очередная эпоха, очередная эпоха, очередной столб, очередная звездочка погасла. Наша история. Великая женщина», — высказался он в беседе с журналистами Teleprogramma.pro.

Низовой предположил, что уход Волчек из жизни ощутимо скажется на организации театра, ведь это достаточно разительная перемена.

«Надеюсь, что она сверху будет помогать своему театру, не даст, чтобы там происходило что-то «не по ее», — резюмировал он.

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«Очередная звездочка погасла»: актер Низовой выразил сожаления в связи со смертью Волчек
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