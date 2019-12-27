«Грязеплюи»: Николай Расторгуев отреагировал на слухи вокруг долгов своего фонда

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев отверг обвинения в задолженностях перед пенсионным фондом столицы. Ранее в СМИ появилась информация, что именной благотворительный фонд в 2018 году якобы не отчитался за свою работу в профильном направлении, за что получил штраф в 20 тысяч рублей. Mash сообщает, что с того момента прошло уже немало времени, однако задолженность так и не была своевременно оплачена.

Столичный контролирующий орган обратился в арбитражный суд, где, по сведениям журналистов, должно было слушаться дело. Однако сам Расторгуев о долгах своего фонда ничего не знает. Артист заявил, что слышит об этой истории впервые, а те, кто написал об этом – «грязеплюи, которые кормятся на экскрементах».

«Я не могу понять, почему верят голимой ерунде. Мне жаль, что люди доверчивы и кто-то доверяет таким «уткам»: «Ух ты… Вот оно что! Расторгуев денег не платит!». Это целое направление в желтой прессе. Перед ними задача одна — набрать побольше в рот нечистот и плюнуть в кого-нибудь. Это «грязеплюи», они кормятся на экскрементах, работа у них такая», — эмоционально высказался Николай в разговоре с «Вечерней Москвой».

Напомним, благотворительный фонд имени Николая Расторгуева был создан в 2014 году. Организация активно помогает воспитанникам детских домов, а также продвигает в массы культуру и искусство.