«Он не хотел, чтобы я стала актрисой»: Дженнифер Энистон опубликовала детское фото с отцом

На снимке можно увидеть маленькую девочку на коленях у папы.

В Инстаграм актрисы Дженнифер Энистон появились две фотографии – из прошлого и настоящего, на них актриса запечатлена со своим отцом Джоном. На первом снимке маленькая Энистон в клетчатом сарафане обнимает мужчину за шею. На втором фото 86-летний папа и 50-летняя дочь стоят рядом в лос-анджелесском доме голливудской звезды.

«Вы очень похожи», «У вас его глаза», «Берегите родителей», — пишут поклонники в комментариях.

«Рождество с одним из моих создателей. Тогда и сейчас. Люблю тебя, папа», — трогательно подписали фотографии Дженнифер.

Напомним, что родители Дженнифер Энистон развелись, когда ей было 9 лет. Брат уехал в Лос-Анджелес с отцом, а девочка осталась жить в Нью-Йорке с мамой. Интересно, что стать актрисой звезда сериала «Друзья» решила по примеру папы, хотя он всячески отговаривал дочь.

«Не делай этого, в шоу-бизнесе плохо пахнет. Стань врачом или адвокатом», — говорил отец дочери, пишет издание DailyMail.

Как мы знаем, Энистон ослушалась родителя и, по ее словам, ни разу не пожалела об этом. Мама актрисы Нэнси Доу умерла в 2016 году в возрасте 78 лет, Дженнифер тяжело переживала утрату. Тогда бывшую жену поддержал Брэд Питт. И с тех пор между экс-супругами начали восстанавливаться былые отношения. Недавно Питт побывал у Энистон на рождественской вечеринке, а обрадованные фанаты сразу стали мечтать о воссоединении пары.

Пока же Брэд Питт пытается договориться с еще одной бывшей женой Анджелиной Джоли об условиях опеки над детьми. А Дженнифер Энистон блистает в новом сериале «Утреннее шоу», в одном из эпизодов которого также снялась российская теннисистка Мария Шарапова.