НОВОСТИ

«Он не хотел, чтобы я стала актрисой»: Дженнифер Энистон опубликовала детское фото с отцом

На снимке можно увидеть маленькую девочку на коленях у папы.

«Он не хотел, чтобы я стала актрисой»: Дженнифер Энистон опубликовала детское фото с отцом
Актриса Дженнифер Энистон. Фото: globallookpress

В Инстаграм актрисы Дженнифер Энистон появились две фотографии – из прошлого и настоящего, на них актриса запечатлена со своим отцом Джоном. На первом снимке маленькая Энистон в клетчатом сарафане обнимает мужчину за шею. На втором фото 86-летний папа и 50-летняя дочь стоят рядом в лос-анджелесском доме голливудской звезды.

«Вы очень похожи», «У вас его глаза», «Берегите родителей», — пишут поклонники в комментариях.

«Рождество с одним из моих создателей. Тогда и сейчас. Люблю тебя, папа», — трогательно подписали фотографии Дженнифер.

Напомним, что родители Дженнифер Энистон развелись, когда ей было 9 лет. Брат уехал в Лос-Анджелес с отцом, а девочка осталась жить в Нью-Йорке с мамой. Интересно, что стать актрисой звезда сериала «Друзья» решила по примеру папы, хотя он всячески отговаривал дочь.

«Не делай этого, в шоу-бизнесе плохо пахнет. Стань врачом или адвокатом», — говорил отец дочери, пишет издание DailyMail.

Как мы знаем, Энистон ослушалась родителя и, по ее словам, ни разу не пожалела об этом. Мама актрисы Нэнси Доу умерла в 2016 году в возрасте 78 лет, Дженнифер тяжело переживала утрату. Тогда бывшую жену поддержал Брэд Питт. И с тех пор между экс-супругами начали восстанавливаться былые отношения. Недавно Питт побывал у Энистон на рождественской вечеринке, а обрадованные фанаты сразу стали мечтать о воссоединении пары.

Пока же Брэд Питт пытается договориться с еще одной бывшей женой Анджелиной Джоли об условиях опеки над детьми. А Дженнифер Энистон блистает в новом сериале «Утреннее шоу», в одном из эпизодов которого также снялась российская теннисистка Мария Шарапова.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Андежлина ДжолиБрэд ПиттДженнифер Энистон
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Он не хотел, чтобы я стала актрисой»: Дженнифер Энистон опубликовала детское фото с отцом
Интересно?
Поделись с друзьями: