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«Не хочу растить из нее звезду»: Нюша заговорила о воспитании дочери Симбы

Артистка призналась, что больше доверяет няням возраста ее мамы - Ирины Шурочкиной.

«Не хочу растить из нее звезду»: Нюша заговорила о воспитании дочери Симбы
Нюша (Фото: Globallookpress.com)

Говоря о рождении первенца — дочери Симбы — возлюбленная Игоря Сивова призналась, что поначалу она переживала по каждой мелочи: как взять кроху на руки, как держать головку новорожденной — певице всегда казалось, что младенцы очень хрупкие и нежные. По словам Нюши, она из гордости не задавала мужу вопросов, связанных с родительством. Исполнительница считала, что возлюбленный будет думать, что она плохая мать.

«Когда дочь родилась, задавала много вопросов подруге, которая недавно родила, она мне очень помогла. Я сразу поняла, что не буду забрасывать работу, но насладилась первыми неделями жизни с Симбой, а когда вошла в колею, поняла, как важны поддержка и помощь близких», — отметила Нюша в интервью Hello!.

По словам певицы, она очень благодарна своей маме, которая многое взяла на себя, еще до того, как они с мужем нашли для дочери подходящую няню. Нюша не стала скрывать: для нее в этом вопросе важен опыт и практические навыки. Возлюбленная Игоря Сивова подметила, что больше доверяет няням возраста ее мамы — Ирины Шурочкиной. В первое время они с мужем справлялись с ребенком без помощи близких. Говоря о главной звезде в их семье, Нюша заверила, что эту позицию заняла их с Игорем дочурка. Малышка завоевала любовь всех взрослых.

«Но на самом деле я не хочу растить из нее звезду, буду прислушиваться к ее желаниям. Главное — чтобы она была счастлива», — добавила певица.

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«Не хочу растить из нее звезду»: Нюша заговорила о воспитании дочери Симбы
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