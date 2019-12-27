Филипп Киркоров исполнил мечту студентки «Гнесинки»

В декабре этого года на концерте Филиппа Киркорова в Саратове произошло неожиданное событие. Артист пригласил на сцену и спел дуэтом с обычной девушкой из зрительного зала.

Как выяснилось позже, Лилиана любит творчество Филиппа Киркорова еще с детства и каждый Новый год загадывает необычное желание — девушка хочет спеть вместе со своим кумиром. Она закончила музыкальную школу по классу фортепиано с красным дипломом, поступила в Российскую Академию Музыки имени Гнесиных и следила за творчеством кумира, занималась вокалом, и верила, что однажды чудо все же произойдет.

И вот в этом году невероятное все же случилось. Узнав, что Филипп Киркоров дает концерт в ее родном Саратове, Лилиана решила действовать. С помощью искусствоведа и благотворителя Алисы Лобановой, на одну счастливую девушку в нашей стране стало больше.