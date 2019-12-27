Вертолет и пятизвездочный отель: группа «Ленинград» обнародовала праздничный райдер

Группа «Ленинград» обнародовала свой праздничный райдер, тем самым, подтвердив звание самого дорогого музыкального коллектива в стране. Оказалось, что выступление питерцев может влететь организаторам в копеечку. Так, сумма выступления Сергея Шнурова и компании обойдется желающим в 15 тысяч долларов, что приравнивается к 10 миллионам рублей, при этом 10 % к этой сумме коллективу должны выплатить банкнотами.

Для того, чтобы «Ленинград» прилетел в нужный город, компании нужно обеспечить перелет. Сам Шнуров летает исключительно в «бизнесе» вместе со своей супругой. Чтобы приземление и вылет были максимально спокойными, «Ленинград» просит арендовать ВИП-залы.

На этом оплата дороги, впрочем, не заканчивается. Если воздушная гавань находится далеко от итогового места дислокации, то организатор обязан заказать вертолет. Среди прочих небанальных радостей значатся пятизвездочный отель, миндальное молоко в номер и оплаченный бар.

Mash отмечает, что главный запрет на работу с питерцами – никаких селфи. В гримерке у «Ленинграда» обязательно должно быть место для отдыха и растения в горшках. Шнуров уделяет особое внимание уюту, именно поэтому путешествия не обходятся без ароматических свечей.

В случае, если организатор нарушит какое-то из требований или произойдет иная техническая накладка, то ошибка обойдется ему очень дорого – за каждый отдельный пункт взимается штраф в 10 тысяч долларов. Отмечается, что, несмотря на немалые запросы, «Ленинград» по-прежнему очень востребован – люди не боятся звать коллектив на различные мероприятия, именно поэтому в новогодние праздники музыканты будут заряжены на максимум.