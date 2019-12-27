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«Эти фото никогда не публиковались»: Олешко поделился раритетными снимками с Волчек

Актер и телеведущий очень сильно переживает из-за смерти худрука «Современника».

«Эти фото никогда не публиковались»: Олешко поделился раритетными снимками с Волчек
Олешко опубликовал кадры с Волчек/http://globallookpress.com/

Телеведущий Александр Олешко в Instagram опубликовал архивные снимки с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек. При этом он отметил, что ранее эти фотографии никто не видел из широкой аудитории.

«Теперь только благодаря кино и телевидению мы будем видеть и слышать Галину Борисовну. Эти фото никогда не публиковались. Именно в этот момент съемки мы договорились с ней что я передам роль Епиходова в легендарном спектакле «Вишневый сад» новому артисту «Современника»», — заявил Александр Олешко.

Напомним, что Галина Волчек скончалась в Боткинской больнице. В клинику она попала с воспалением легких несколько дней назад. Уже известно, что звезда будет похоронена на Новодевичьем кладбище. Причем рядом с могилой худрука «Ленкома» Марка Захарова.

Все желающие смогут проститься с Галиной Волчек 29 декабря в театре «Современник». Траурная церемония начнется в 10.00 по московскому времени.

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«Эти фото никогда не публиковались»: Олешко поделился раритетными снимками с Волчек
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