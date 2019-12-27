Скандалов с разделом имущества Галины Волчек не будет

26 декабря умерла худрук театра «Современник» Галина Волчек, и, как это часто бывает в мире шоу-бизнеса, публика приготовилась к скандалам с разделом имущества легендарной актрисы. Однако, подобных склок между родственниками звезды в этот раз удастся избежать.

Причины тому две. Во-первых, как это не странно, за свою жизнь Галина Борисовна не накопила больших богатств и элитной недвижимости. А во-вторых, ее единственным наследником, скорее всего, станет сын — 58-летний режиссер и продюсер Денис Евстигнеев.

«Мы не знаем, оставила ли Волчек завещание, и можем только предполагать. Если оно существует, то имущество будет распределено среди тех наследников, которые в нем указаны. Если она все же не побеспокоилась о завещании, то наследование будет осуществляться по закону, то есть все получит ее единственный сын», — прокомментировал по просьбе Teleprogramma.pro известный адвокат Тимур Захарович Маршани.

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Юрист предположил, что в качестве наследства в данном случае будут выступать не только материальные блага, но и большой объем интеллектуальной собственности Галины Волчек. Вероятности, именно ее сын получит права на исключительное имя (Народная артистка СССР является, по сути, брэндом в театральной среде) и на интеллектуальную собственность (архивы, видеозаписи, мемуары). При этом, не стоит забывать, что с правами наследуются и обязанности.