Галина Волчек будет похоронена рядом с могилой Марка Захарова

Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек будет похоронена 29 декабря на Новодевичьем кладбище столицы рядом с могилой художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова. Он, напомним, ушел из жизни в конце сентября 2019 года.
Известно, что могилы звезд находятся на участке № 5. Здесь же рядом покоятся актер и режиссер Олег Табаков и актер Леонид Броневой, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в мэрии столицы.
Напомним, что Галина Волчек умерла 26 декабря в Боткинской больнице, где она находилась последние несколько дней. Еще в прошлое воскресенье, 22 декабря, она была в своем театре на репетиции. При этом, как рассказывали актеры, уже тогда она жаловалась на самочувствие. По слухам, режиссер была последние дни жизни в коме.
Смерть худрука «Современника» наступила, когда в ее театре шел спектакль «Агония». После постановки к зрителям смог выйти только Сергей Гармаш. Остальные актеры остались за кулисами. Он попросил почтить память Галины Волчек минутой молчания. В зале на какое-то время воцарилась тишина. Многие звезды шоу-бизнеса, а также известные актеры принесли свои соболезнования кинорежиссеру Денису Евстигнееву, единственному сыну Галины Волчек. Мужчина появился на свет в 1961 году от первого брака Волчек с актером театра и кино Евгением Евстигнеевым. Спустя три года Волчек рассталась с первым мужем. Поводом, как позже писали многие СМИ, стали его многочисленные измены.