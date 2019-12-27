Галина Волчек будет похоронена рядом с могилой Марка Захарова

Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек будет похоронена 29 декабря на Новодевичьем кладбище столицы рядом с могилой художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова. Он, напомним, ушел из жизни в конце сентября 2019 года.

Известно, что могилы звезд находятся на участке № 5. Здесь же рядом покоятся актер и режиссер Олег Табаков и актер Леонид Броневой, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в мэрии столицы.

больше по теме Возможный преемник Волчек Валерий Фокин высказался после смерти режиссера По словам руководителя Александринского театра, за последнее время ушли из жизни сразу несколько близких ему людей.

Напомним, что Галина Волчек умерла 26 декабря в Боткинской больнице, где она находилась последние несколько дней. Еще в прошлое воскресенье, 22 декабря, она была в своем театре на репетиции. При этом, как рассказывали актеры, уже тогда она жаловалась на самочувствие. По слухам, режиссер была последние дни жизни в коме.

Смерть худрука «Современника» наступила, когда в ее театре шел спектакль «Агония». После постановки к зрителям смог выйти только Сергей Гармаш. Остальные актеры остались за кулисами. Он попросил почтить память Галины Волчек минутой молчания. В зале на какое-то время воцарилась тишина. Многие звезды шоу-бизнеса, а также известные актеры принесли свои соболезнования кинорежиссеру Денису Евстигнееву, единственному сыну Галины Волчек. Мужчина появился на свет в 1961 году от первого брака Волчек с актером театра и кино Евгением Евстигнеевым. Спустя три года Волчек рассталась с первым мужем. Поводом, как позже писали многие СМИ, стали его многочисленные измены.