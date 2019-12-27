«Замечательный артист и обаятельный человек»: Путин поздравил Виторгана с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста Эммануила Виторгана с юбилеем. Напомним, что знаменитому актеру 27 декабря исполняется 80 лет. В официальном обращении, опубликованном на сайте Кремля, глава государства отметил многогранный талант именинника, а также целеустремленность и стремление работать, не покладая рук. Именно совокупность этих факторов, по мнению президента, и привела Виторгана-старшего к успеху.

«Замечательный артист и обаятельный человек, своим многогранным творчеством Вы покорили сердца зрителей всех поколений. Мастерское владение профессией, трудолюбие и самоотдача помогают Вам играть ярко и талантливо, создавать в кино и на театральной сцене интересные, запоминающиеся образы», — говорится в сообщении.

Путин также подметил, что и на сегодняшний день актерский талант Виторгана-старшего является востребованным в российской культуре. Эммануил Гедеонович по-прежнему выходит на сцену театра и воплощает в жизнь задумки режиссеров. В конце Путин пожелал народному артисту самого важного – успехов и здоровья.