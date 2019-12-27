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Стаса Михайлова заподозрили в уклонении от уплаты штрафов

Любимец женщин, по слухам, скопил уже 12 тысяч рублей задолженности.

Стаса Михайлова заподозрили в уклонении от уплаты штрафов
Певец Стас Михайлов. Источник: Архив "КП"\Гусева Евгения

Журналисты заподозрили эстрадного артиста Стаса Михайлова в уклонении от уплаты штрафов. Согласно появившейся в СМИ информации, исполнитель и любимец женщин скопил долгов на 12 тысяч рублей.

Mash отмечает, что правоохранительные органы собрали на исполнителя достаточно большую базу правонарушений. В деле фигурирует личное авто певца — Rollce Royce Ghost. В качестве доказательства Telegram-канал приложил скриншот с камеры скоростного контроля, на котором отмечается, что однажды транспортное средство двигалось со скоростью в 142 километра в час при допустимом пороге в 110 километров в час. По неподтвержденным данным, в момент нарушения сам Михайлов находился за рулем «британца».

Исполнитель на появившиеся в СМИ сведения пока не отреагировал. Журналисты же отмечают, что судебные приставы временно наложили на транспортное средство певца запрет – Михайлов не сможет ездить на машине, пока не расплатится с долгами.

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Стаса Михайлова заподозрили в уклонении от уплаты штрафов
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