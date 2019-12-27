«Ее жизнь – пример подхода к театру»: Лещенко не может поверить в смерть худрука

Народный артист РСФСР отметил, что кончина Галины Борисовны является большой утратой для него лично.

Тесно общавшийся с Галиной Волчек Лев Лещенко не может поверить в смерть подруги. В этом народный артист признался журналистам после печальных известий. Лещенко подметил, что «Современник» был главным делом в жизни художественного руководителя: Волчек скрупулезно выстраивала систему театра многие годы.

«Она руководила коллективом единомышленников. Ее жизнь — пример подхода к театру. Не боялась экспериментировать и чувствовала его», — рассказал Лев Валерьянович «Вечерней Москве».

Лещенко также подчеркнул – Волчек была настоящим профессионалом своего дела. По его убеждению, не только мир культуры потерял значимого для себя человека.

«Она была современна, несмотря на свой возраст. Мы иногда общались с ней, дружили. Для меня, моей семьи, всех ее близких это большая потеря», — резюмировал он.

Напомним, художественный руководитель «Современника» Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря. Прощание с артисткой пройдет 29 декабря, похоронить Галину Борисовну планируется на Новодевичьем кладбище рядом с Людмилой Гурченко и Людмилой Зыкиной.