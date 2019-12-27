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Жена Укупника объяснила, почему не отдаст дочь на шоу «Голос. Дети»

По словам Натальи, для ребенка в ее возрасте это будет стрессовой ситуацией.

Жена Укупника объяснила, почему не отдаст дочь на шоу «Голос. Дети»
Дочь Укупника растет разносторонней личностью/http://globallookpress.com/

Жена музыканта Аркадия Укупника Наталья в беседе с Teleprogramma.pro заявила, что пока не планирует отдавать свою восьмилетнюю дочь Софию от певца на шоу «Голос. Дети». При этом ребенок уже изъявлял желание попробовать свои силы на проекте. Девочка увлекается музыкой.

«Я считаю, что это стрессовая ситуация для ребенка. При этом Соня часто мне говорит: «Может мне тоже поучаствовать». Они с папой поют одну из его песен. Она как раз детская. София порой копирует папу. Уже сама себя записывает. Пробует сочинять музыку», — отметила Наталья Укупник.

Кроме музыки, дочь Укупника увлечена рисованием, изучает английский язык. Девочка неплохо играет в большой теннис. Учится в престижной частной гимназии «Виктория». Также ходит в музыкальную школу.

«Мы с мужем стараемся максимально поддерживать ее желания и начинания. Думаю, что выбор, кем стать она сделает позже. Примерно к десяти годам. Она у нас уже знает всех молодежных исполнителей. Даже иностранных называет, которых я никогда не слышала», — сказала Наталья Укупник.

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Жена Укупника объяснила, почему не отдаст дочь на шоу «Голос. Дети»
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