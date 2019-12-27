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«Она — история нашей страны»: Винокур выразил соболезнования утрате Волчек

Юморист отметил непревзойденный руководительский и актерский талант скончавшейся артистки и режиссера.

«Она — история нашей страны»: Винокур выразил соболезнования утрате Волчек
Артист Владимир Винокур. Фото: КП/Фролов Михаил

Владимир Винокур выразил соболезнования утрате театрального режиссера и худрука «Современника» Галины Волчек. Напомним, народной артистки СССР не стало 26 декабря – по предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Многие известные люди уже выразили слова поддержки семье актрисы.

Так, в разговоре с РЕН ТВ Винокур отметил – Галина Борисовна по праву может считаться частью историей России. По уверениям юмориста, чтобы говорить теплые слова о Волчек, не нужно прилагать усилий — они льются сами.

«Она — история нашей страны, история театрального искусства, кино. Она великая женщина. Она вошла в историю нашей страны, потому что она — талантливейший человек и, самое главное, очень добрый человек, внимательный», — отметил спикер.

Винокур также подчеркнул — Галина Борисовна вырастила множество талантливых культурных деятелей. Те, по его субъективному мнению, должны быть ей благодарны. Несмотря на непростой труд, Волчек всегда оставалась человеком, не забывая излучать добро и талант.

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«Она — история нашей страны»: Винокур выразил соболезнования утрате Волчек
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