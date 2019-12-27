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Возможный преемник Волчек Валерий Фокин высказался после смерти режиссера

По словам руководителя Александринского театра, за последнее время ушли из жизни сразу несколько близких ему людей.

Возможный преемник Волчек Валерий Фокин высказался после смерти режиссера
Фокин опечален из-за смерти Волчек/http://globallookpress.com/

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин заявил, что для него смерть прославленного режиссера Галины Волчек стала личной трагедией. Он очень близко к сердцу воспринимает ее уход из жизни. Он отметил, что за последнее время ушли сразу несколько ярких личностей, которые были рядом с ним в момент его театральной юности. Галину Волчек он назвал последним своим учителем.

Как сказал Валерий Фокин, смерть Галины Волчек его многому научила. Это для него больной и очень печальный личный момент. Фокин подчеркнул, что она дала ему самое важное – научила жить в театре, театральной психологии, правилам и законам, которые в институте не преподают.

«Самые основы художественного поведения в театре дала именно она. Вся моя дальнейшая биография происходила благодаря этим урокам. Для меня очень личная потеря», — сказал Фокин, слова которого приводит «Пятый канал».

Отметим, что несколько лет назад светская львица Ксения Собчак брала интервью у Волчек. Тогда режиссер сказала, что видит своим преемником именно Валерия Фокина. Как отмечала Волчек, она бы очень не хотела, чтобы после ее ухода из жизни на театре повесили амбарный замок.

Галина Волчек скончалась 26 декабря в Боткинской больнице. В клинику она попала из-за воспаления легких. Похоронят худрука «Современника» на Новодевичьем кладбище столицы. Добавим, что в момент смерти Волчек в ее любимом театре шел спектакль «Анархия». Зрители хлопали и смеялись. Они еще ничего не знали. Позже к ним вышел Сергей Гармаш. Он сказал, что у других актеров просто нет сил выйти к ним. Также он объявил, что прощание с Волчек пройдет в «Современнике» 29 декабря. Кроме того, Гармаш попросил всех почтить память Волчек минутой молчания. После его слов в театре воцарилась полная тишина.

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Возможный преемник Волчек Валерий Фокин высказался после смерти режиссера
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