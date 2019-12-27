Елена Летучая потребовала с телеканала НТВ 50 миллионов рублей

Телеведущая Елена Летучая в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что подала иск к телеканалу НТВ на общую сумму 50 миллионов рублей. Именно во столько она оценила моральный ущерб, который нанесла ей программа, где обсуждалась личная жизнь ее и супруга.

Напомним, что не так давно вышел разгромный сюжет про Летучую и ее мужа. Бывшая гражданская жена адвоката Юрия Анашенкова Асмик Вайе Рейтор в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, как с ней нехорошо поступил юрист. Он, как она утверждала в эфире, бросил не только гражданскую супругу, но и их общего сына. При этом платит крохотные алименты.

«Публичные люди очень незащищенные. Кто угодно может про них наговорить. Первый путь – отвечать, второй – не отвечать. Но тогда за тебя решают все и комментируют того, чего нет. Эта ситуация коснулась детей. Мы подали несколько исков в суд. Я уверена, что суд мы выиграем. Я хочу извинений. За правду надо бороться. Нас беспричинно полили грязью», — сказала она.

Как сказала Летучая, общая сумма, указанная в исках, составляет 50 миллионов рублей. «Пускай эти люди со своей злостью живут. Я всегда буду выступать за честный беспристрастный суд», — отметила она.