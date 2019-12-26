«Пирожок ни с чем»: Лоза прокомментировал призыв Водонаевой не рожать

Алена Водонаева дала новый повод для нападок: она призвала женщин не рожать для «нищей» России.

«К сожалению, мы живем в нищей и жадной стране, и если вы не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребенка, то просто не надо рожать», — заявила девушка.

Это вызвало волну гнева не только среди пользователей в Сети, но и среди российских звезд.

Юрий Лоза прокомментировал выводы звезды «Дома-2». Он возмутился тем, что на слова Водонаевой кто-то обращает внимание и призвал не реагировать на подобные замечания.

«Что она умеет делать? Пляшет, танцует, пишет книги? Кто это, чтобы обсуждать? Они никто, пирожок ни с чем, ноль. Она ничего не сделала, чтобы это можно было обсуждать», — заявил Юрий Лоза Радио «Комсомольская правда».

Многие уверены, что таким образом девушка пытается напомнить о себе, стать популярнее. Недавно она позволила себе еще одно резкое высказывание, на этот раз она сделала выпад в адрес людей с лишним весом. Она отметила, что брезгует в компании полных людей и никогда не пойдет плавать в море, если увидит в воде тучного человека.