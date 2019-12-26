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«Артисты не могут выйти на поклон»: Гармаш со сцены «Современника» озвучил дату прощания с Волчек

Актер в этот момент находился в подавленном состоянии.

«Артисты не могут выйти на поклон»: Гармаш со сцены «Современника» озвучил дату прощания с Волчек
Гармаш озвучил день прощания с Волчек/http://globallookpress.com/

В четверг, 26 декабря, актер Сергей Гармаш со сцены театра сообщил всем зрителям, которые пришли на спектакль, что прощание с прославленным режиссером, худруком Галиной Волчек пройдет 29 декабря в «Современнике». При этом артист находился в подавленном состоянии.

«Артисты не могут выйти на поклон. Они извиняются перед вами. Во время спектакля сегодня умерла Галина Борисовна Волчек. Наш художественный руководитель, наш учитель, наша мама, наше сердце. Сердце этого дома, сердце этого коллектива. Давайте просто минуту помолчим», — сказал Гармаш, после чего в театре на какое-то время воцарилась полная тишина, сообщает портал «360».

Отметим, что о госпитализации Галины Волчек стало известно в понедельник, 23 декабря. При этом еще накануне все было прекрасно. Она общалась с артистами театра. Через какое-то время новости стали очень тревожными. СМИ сообщали, что Волчек находится в коме. Ее представители, правда, просили краски не сгущать и в слухи не верить.

Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек скончалась 26 декабря. Официальная причина смерти пока не озвучена. Известно, что в последние месяцы жизни со здоровьем у худрука театра было не все в порядке.

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Галина ВолчекСергей Гармаштеатр "Современник"Умерла Галина Волчек
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«Артисты не могут выйти на поклон»: Гармаш со сцены «Современника» озвучил дату прощания с Волчек
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