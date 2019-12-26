Ксения Собчак посетовала, что не успела взять у Волчек интервью

Несколько лет назад светская львица и прославленный режиссер уже общались.

Журналистка Ксения Собчак в Instagram выразила соболезнования в связи со смертью прославленного режиссера Галины Волчек. Худрук «Современника» скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет.

По словам Собчак, из жизни ушел великий человек. Она вспомнила, что несколько лет назад Волчек именно ей дала интервью. Они говорили три часа, ели легендарные пирожки «Современника». В конце беседы светская львица спросила, почему Волчек дала интервью именно ей.

«Ее ответ поразил. «Никому пока не даю интервью, даже к Берману и Жиндареву пока не иду, хоть люблю их, а вот с вами решила поговорить. Потому что вы тоже, как и я, «против правил», — вспомнила те слова Собчак.

В конце ноября она снова набрала Волчек. Хотела сделать с ней интервью для своей программы в Сети. Причем худрук «Современника» согласилась. Была уже назначена дата беседы.

«И вот у меня в календаре стоит дата интервью, в телефоне ее сообщения, а ее уже никогда с нами не будет. Никогда. Смотрю в экран, на ее ответ и не могу поверить, что так…. «А потом все великаны умерли», — привела известную цитату Собчак.

Напомним, что Галина Волчек несколько дней назад попала в Боткинскую больницу. Прославленному режиссеру неожиданно стало плохо. Умерла она 26 декабря. Где и когда пройдут похороны, станет известно позже.