«Она не дала театру развалиться»: Сташенко рассказала, что значит для «Современника» Волчек

Актриса Оксана Сташенко в беседе с порталом Teleprogramma.pro заявила, что прославленный режиссер Галина Волчек очень многое значит для «Современника», которым она руководила последние тридцать лет.

«Я была с ней знакома. Правда, у нас было достаточно шапочное знакомство на кинофестивале. Нельзя сказать, что у нас кто-то в актерской среде с ней не был знаком. Она — гений. Она большой талант», — заметила Сташенко.

Как добавила актриса, Галина Волчек — просто фантастическая состоявшаяся личность.

«Она относится к той когорте великих людей, которые становятся классиками. К ней при жизни относились, как к классику. Удивительная сильная женщина. Актерское дарование от природы. Она не дала театру развалиться. Умела двигала политику театра. Я слышала, что кто-то обижался на нее, но это все были обиды от осознания своего величия. Все было честно в театре и замечательно. Артисты играли самые талантливые. Менее талантливые тоже играли и получали свои роли. Она держала лицо театра. Все артисты получали квартиры. Даже когда казалось, что это невозможно, она каким-то образом выбивала для них жилье», — сказала Оксана.

По словам актрисы, у нас в стране порой перемены в театрах перечеркивают какие-то традиции.

«Новомодные режиссеры, которые при власти, могут плохо сделать актерам. Я надеюсь, что традиции «Современника» будут соблюдены», — заявила Сташенко.

Напомним, что Галина Волчек несколько дней назад попала в Боткинскую больницу. Прославленному режиссеру неожиданно стало плохо. Умерла она 26 декабря. Где и когда пройдут похороны, станет известно позже. Не озвучена пока и причина смерти.