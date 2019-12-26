«Я не могу говорить»: Ахеджакова не нашла слов после известия о смерти Волчек

Актриса Лия Ахеджакова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro призналась, что находится в шоке после известия о смерти художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек. Прославленному режиссеру было 86 лет.

«Я не могу говорить. Я только что узнала. У меня нет сейчас, что сказать», — заявила Лия Ахеджакова, после чего повесила трубку.

Напомним, что Галина Волчек несколько дней назад попала в Боткинскую больницу. Прославленному режиссеру неожиданно стало плохо. Причем вскоре стали раздаваться тревожные новости, что актриса находится в коме. В театре эту информацию, однако, не подтверждали.

Галина Волчек – знаменитая советская актриса театра и кино. С 1989 года она руководила «Современником». Несмотря на проблемы со здоровьем в последние месяцы своей жизни Волчек всегда приезжала в родной театр и встречалась с актерами. Волчек – герой труда РФ, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Лауреат государственной премии СССР и премии президента РФ. Этой почетной награды она была удостоена в 2002 году.