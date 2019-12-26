«Ну, было»: Ольга Орлова призналась в измене своему любимому

На съемках YouТube-шоу «Алена, блин!», приглашенная гостья Ольга Орлова, одна из первых солисток группы «Блестящие», рассказала о своем отношении к изменам, супружеской неверности и открыла страшную для своих фанатов тайну.

На вопрос ведущей Алены Жигаловой о том, изменяла ли Ольга когда-нибудь своему возлюбленному, певица надолго задумалась. Она заметила, что это хороший вопрос, а потом все же призналась, что было в ее жизни и такое.

«Ну, было», — коротко ответила на вопрос звезда.

Орлова рассказала, что это было давно и оправдываться ей не пришлось, ведь об ее измене до этого момента никто не знал. При этом Ольга сообщила, что она сама очень толерантный человек и в случае, если бы ее мужчина изменил ей, она сумела бы его простить, хотя это зависело бы от того, как именно он извинялся бы.