«Она была Мастером»: Максим Галкин скорбит в связи со смертью Галины Волчек

Телеведущий Максим Галкин в Instagram выразил соболезнования родным художественного руководителя «Современника» Галины Волчек. Напомним, что она скончалась в возрасте 86 лет.

«Умерла Галина Борисовна Волчек, ушла неотъемлемая часть нашего театра, нашей страны и моей семьи. Она была Мастером. Нашим другом и настоящей бабушкой для наших детей. Соболезнования Денису и Кате! Нет слов…» — заявил Максим Галкин.

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Напомним, что Галина Волчек была госпитализирована в Боткинскую больницу из своего загородного коттеджа в поселке Рожновка Одинцовского района несколько дней назад. Причем СМИ сразу стали сообщать, что художественный руководитель театра «Современник» находится в коме. Еще накануне ничто не предвещало проблем со здоровьем. Звезда принимала гостей.

Галина Волчек – знаменитая советская актриса театра и кино. С 1989 года она руководила «Современником». Несмотря на возраст, в последние месяцы своей жизни Волчек всегда приезжала в родной театр и встречалась актерами. Волчек – герой труда РФ, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Лауреат государственной премии СССР и премии президента РФ. Этой почетной награды она была удостоена в 2002 году.