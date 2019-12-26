«Это была моя надежда»: Апина объяснила, почему прибегла к суррогатному материнству

Алена Апина сделала несколько признаний в студии передачи «Прямой эфир». Она рассказала, как ушла от второго мужа Александра Иратова в 2017 году. По ее словам, от прежней семьи ничего не осталось, поэтому певица решила ускорить хоть событий. Но при этом они до сих пор не оформили развод. Артистка пояснила, что они договорились дождаться 18-летия своей дочери Ксюши. Как раз в начале декабря девушка стала совершеннолетней.

Ранее стало известно, что Апина долгое время не могла забеременеть. Она 9 раз прошла процедуру искусственного оплодотворения и 7 лет безуспешно лечилась от бесплодия. В итоге певица прибегла к услугам суррогатной матери, которая и подарила ей дочку.

«Я знала о последствиях, я ко всему была готова. Это была моя надежда, последняя проба. Я сказала себе, что если сейчас нет, то… Если уж я не смогла пережить это несколько раз, то, я думала, что какая-то чужая тетка точно не сможет… На самом деле, мы все это сделали, и я поехала дальше на гастроли. Вся трудность ЭКО для меня — это в мозгах», — рассказала о пережитом артистка.

По словам Алены, она не сразу поняла, когда ей сообщили, что все получилось. Певица опасалась нового разочарования.

«Все случилось на два месяца раньше. Она родилась в Саратове. Не успели мы ее сделать москвичкой», — отметила звезда. Она не стала скрывать, что с суррогатной матерью не виделась ни разу. По словам артистки, муж предлагал ей сделать вид, что она родила сама, но Апина понимала, что не сможет всех обмануть. По словам знаменитости, она стала второй женщиной из знаменитостей после Ольги Слуцкер, кто решился на суррогатное материнство в то время. Певица заверила, что у нее не было выхода, хотя это дорогостоящая процедура.

Она рассказала, что очень любит дочь. По словам женщины, наследница сделала ее другой.

«Мне дико этого не хватало. Сейчас я понимаю, что она -моя часть. Я без нее не представляю жизни. Она сделала меня собой», — поделилась артистка.

Она рассказала, чем сейчас занимается ее наследница.

«Она поступила в РУДН на лечебный факультет. Она всю жизнь мечтала быть доктором, не знаю, откуда у нее это. Сейчас она мне присылает какие-то видосики, как она сходила в морг, нашла какие-то волосики, мышцы», — призналась Апина.

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