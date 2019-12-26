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У певца Натана раздвоение личности: вышел новый клип на песню «Холостой»

Ради записи клипа победитель реалити-шоу «Молодая кровь» даже сбрил бороду.

У певца Натана раздвоение личности: вышел новый клип на песню «Холостой»
Певец Natan. Фото: кадр из ютуб

В первом сезоне реалити-шоу «Молодая кровь» телеканала СТС Love победителем стал исполнитель Natan. Молодой певец получил возможность сотрудничать с продюсерским центром BlackStar Inc и стал официальным представлять лейбл.

В четверг, 26 декабря, на YouTube вышел новый клип Натана на песню «Холостой». По сюжету герой влюбляется в официантку и жаждет покорить ее сердце. Натан один сыграл роли всех кандидатов на сердце девушки – ботаника, дембеля, бармена, альфонса и депутата. Режиссером клипом выступил Рустам Романов, официантку сыграла Аня Кривуля.

«История клипа — это переплетение нескольких судеб с одной героиней. Съемки проходили в ночном клубе — для реалистичности сюжета, максимально приближенного к жизни. Милая официантка, которой приходится каждый день видеть перед собой гостей разного калибра, от политиков до мажоров. Она красиво и местами достойно дает отпор неуместным ухаживаниям гостей. Развязкой всей истории станет бармен, который является не только свидетелем происходящего, но и… Смотрите клип! Ради которого мне даже пришлось сбрить бороду», — рассказал Натан.

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Тэги:

NatanЛейбл "Black Star"НатанТимати
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У певца Натана раздвоение личности: вышел новый клип на песню «Холостой»
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