«Мы два месяца живем вместе»: бойфренд Кети Топурия признался в романе с певицей

Слухи вокруг певицы Кети Топурии продолжают набирать обороты. Летом девушка начала встречаться с новым возлюбленным, имя которого поначалу не раскрывала. А недавно солистку группы «А-Студио» заподозрили в беременности, потому что исполнительница стала появляться на публике в экстра-объемных нарядах, скрывающих фигуру.

Развеять домыслы решил новый избранник певицы – Лев Деньгов, глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию. В интервью РИА Новости дипломат признался, что у него роман с артисткой.

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«Мы с Кети живем вместе, съехались около двух месяцев назад, здоровы и счастливы», — заявил чиновник и отметил, что проинформирует журналистов в случае появления новых новостей. Слухи о возможной беременности Топурии Деньгов комментировать отказался «из соображений этического характера».

Сама певица рассказывала, что познакомилась с Деньговым на вечеринке в честь его дня рождения, где она выступала в качестве приглашенной артистки. После общения между ними вспыхнул роман. Напомним, что Кети Топурия воспитывает дочь от первого брака Оливию, а у Льва есть дочка и сын.