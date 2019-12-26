Принцесса Беатрис нарушила королевский протокол, явившись в церковь с бойфрендом

Королевская рождественская служба в церкви Святой Марии Магдалины в Сандригеме вызвала активное обсуждение в обществе. Многие зрители отметили элегантный наряд Кейт Миддлтон и умилились очаровательному реверансу юной принцессы Шарлотты.

В числе представителей британской монархии также была замечена 30-летняя принцесса Беатрис, которая приехала в церковь со своим женихом – 35-летним графом и миллиардером Эдоардо Мапелло-Моцци. Журналисты отметили, что наследница герцогов Йоркских нарушила королевские традиции, явившись на торжественную службу с бойфрендом, а не с супругом.

Считается, что Рождество в Сандрингеме – это привилегия, доступная только членам королевской семьи. Из-за этой традиции Кейт Миддлтон не смогла быть рядом с принцем Уильямом на рождественском обеде во дворце в 2010 году. Майку Тиндаллу также не разрешалось посещать официальные королевские мероприятия, пока он официально не женится на принцессе Анне.

больше по теме Принцесса Беатрис может выйти замуж без разрешения королевы Когда принц Уильям и принц Гарри планировали связать себя узами брака с Кейт Миддлтон и Меган Маркл, они вынуждены были просить согласия Елизаветы II.

Однако впервые традиция была нарушена не Беатрис, а Меган Маркл два года назад. Тогда будущая жена принца Гарри присоединилась к рождественскому празднику королевы за пять месяцев до свадьбы.

Напомним, что внучка королевы Елизаветы встречается с красавцем графом с сентября 2018 года. Год спустя пара объявила о помолвке, но она была отложена из-за скандала, связанного с отцом Беатрис, принцем Эндрю. Беатрис и Эдоардо отпраздновали помолвку только в декабре, когда шум вокруг дружбы герцога Йоркского немного утих. Сообщалась, что пара поженится в июне 2020 года.

К слову, опальный принц Эндрю, освобожденный Елизаветой II от королевских обязанностей, также побывал на рождественской службе. Только он зашел в церковь с черного входа и на два часа раньше остальных членов семьи, пишет The Sun.