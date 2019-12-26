Принцесса Беатрис нарушила королевский протокол, явившись в церковь с бойфрендом

Королевская рождественская служба в церкви Святой Марии Магдалины в Сандригеме вызвала активное обсуждение в обществе. Многие зрители отметили элегантный наряд Кейт Миддлтон и умилились очаровательному реверансу юной принцессы Шарлотты.
В числе представителей британской монархии также была замечена 30-летняя принцесса Беатрис, которая приехала в церковь со своим женихом – 35-летним графом и миллиардером Эдоардо Мапелло-Моцци. Журналисты отметили, что наследница герцогов Йоркских нарушила королевские традиции, явившись на торжественную службу с бойфрендом, а не с супругом.
Считается, что Рождество в Сандрингеме – это привилегия, доступная только членам королевской семьи. Из-за этой традиции Кейт Миддлтон не смогла быть рядом с принцем Уильямом на рождественском обеде во дворце в 2010 году. Майку Тиндаллу также не разрешалось посещать официальные королевские мероприятия, пока он официально не женится на принцессе Анне.
Однако впервые традиция была нарушена не Беатрис, а Меган Маркл два года назад. Тогда будущая жена принца Гарри присоединилась к рождественскому празднику королевы за пять месяцев до свадьбы.
Напомним, что внучка королевы Елизаветы встречается с красавцем графом с сентября 2018 года. Год спустя пара объявила о помолвке, но она была отложена из-за скандала, связанного с отцом Беатрис, принцем Эндрю. Беатрис и Эдоардо отпраздновали помолвку только в декабре, когда шум вокруг дружбы герцога Йоркского немного утих. Сообщалась, что пара поженится в июне 2020 года.
К слову, опальный принц Эндрю, освобожденный Елизаветой II от королевских обязанностей, также побывал на рождественской службе. Только он зашел в церковь с черного входа и на два часа раньше остальных членов семьи, пишет The Sun.