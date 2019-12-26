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Адвокат Жорин объяснил, почему дочь Петросяна дружит со Степаненко

Девушка боится потерять часть своей заграничной собственности.

Адвокат Жорин объяснил, почему дочь Петросяна дружит со Степаненко
Жорин высказался о дочери Петросяна/http://globallookpress.com/

Адвокат Сергей Жорин в беседе с Teleprogramma.pro объяснил, почему дочь сатирика Евгения Петросяна, Викторина, в таких хороших отношениях с бывшей женой юмориста Еленой Степаненко. Как известно, не так давно девушка приехала в Россию из Америки. При этом она остановилась у Степаненко. С родным отцом связь она не поддерживает.

«Викторина в определенной степени зависит от Степаненко. Петросян — это ее папа. Он ничего плохого сделать ей не может. Она это понимает. Папе принадлежит часть имущества Викторины за пределами Российской Федерации, на которое Степаненко может претендовать в виде раздела. Если у Викторины со Степаненко произойдет конфликт, то она может лишиться своей собственности. Поэтому, как мне кажется, Викторина действует сугубо практично. Евгения Вагановича это расстраивает. Он никогда не спорит с дочкой. Конфликта у них точно нет», — заметил Сергей Жорин.

Как сказал адвокат юмориста, все родственники Петросяна живут за его счет. Либо прямо, либо косвенно.

«К сожалению, они к этому привыкают. Если бы Викторина опасалась за счастье папы, то переговорила давно с ним», — сказал он.

Также Жорин высказался о нашумевшей программе, посвященной Петросяну на одном из центральных каналов.

«Ему не нравятся эти сплетни. Те эксперты и друзья, которые там собрались сказали много неправды. Некоторые участники агрессивны и необъективны. Они приписали ему слова, которые он не говорил. Эти высказывания, которые делают от имени Петросяна, его, безусловно, расстраивают. Зрители ведь формируют мнение о нем», — сказал Жорин.

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Тэги:

Викторина ПетросянцЕвгений ПетросянЕлена СтепаненкоСергей Жорин
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Адвокат Жорин объяснил, почему дочь Петросяна дружит со Степаненко
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