«Мы замутили одно дельце»: Елена Воробей рассказала о новом проекте с Майдановым и Укупником

Елена Воробей в этом году отпраздновала 52-летие. Она продолжает выступать на сцене, а также снимает забавные ролики для подписчиков в Instagram. Артистка не скрывает, что любит удивлять. Не удивительно, что недавно в студии передачи Андрея Малахова она появилась верхом на верблюде. Никто кроме нее не согласился на такой эффектный выход.

А на днях в Сети появились слухи, что пародистка готовится составить конкуренцию таким молодым исполнителям, как Тима Белорусских и Элджей.

В беседе с порталом Teleprogramma.pro Воробей призналась, что отчасти это правда. Она уточнила, что один альбом у нее есть, но артистка действительно готовит кое-что новое для своих поклонников.

«Он (альбом) не только сейчас родился, просто он вам в руки попался только сейчас. Он называется «Золотые дуэты», но вы, на самом деле, предвосхитили выпуск альбома. Так как в жизни не бывает ничего случайно, я готовлю один проект. Там пересечение Германии с Денисом Майдановым. Мы с ним замутили одно дельце. Скоро выйдет и не только это», — заинтриговала Воробей.

Она рассказала, что поклонников ждет еще несколько сюрпризов.

«С Аркадием Укупником мы кое-что соображаем. В общем, я без музыки уже не могу. Хороший старт для этого мне дал проект «Три аккорда» и основание вернуться не в качестве человека не пародирующего кого-то, а человеком у которого есть свое лицо, свой голос и своя аудитория. Тем более, мне кажется, что я уже давно доказала что воробей — птичка певчая», — рассказала Елена Яковлевна в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

При этом она отметила, что конкуренцию никому составлять не собирается, так как увлечена реализацией творческого потенциала, поэтому времени на борьбу с кем-то у нее не будет. Также звезда призналась, что некоторые новые композиции она написала сама, а некоторые для нее написали талантливые люди, но Елена раскрыла лишь часть имен.