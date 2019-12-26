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«Пока ни рубля не отдал»: Смолов пожаловался на долг Кокорина в три миллиона

При этом футболист заметил, что все равно общается со своим коллегой.

«Пока ни рубля не отдал»: Смолов пожаловался на долг Кокорина в три миллиона
Смолов рассказал о долге Кокорина/http://globallookpress.com/

Футболист Федор Смолов в эфире шоу «Красава», которое ведет его коллега Евгений Савин, заявил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин должен ему три миллиона рублей. «Три миллиона он у меня брал. Пока ни рубля не отдал», — заявил форвард «Локомотива».

При этом Федор Смолов заметил, что несмотря на долг он продолжает общаться с игроком «Зенита», который не так давно вышел из колонии. Как сказал бывший муж модели Виктории Лопыревой, он держит связь с Кокориным и Павлом Мамаевым, который также отбывал наказание в тюрьме.

Рассказал Смолов и о своем детстве. Его отец увлекался азартными играми. Играл в карты на деньги. Однажды за один вечер он проиграл 15 миллионов рублей. Сам футболист, к счастью, к азартным играм не пристрастился.

Вспомнил Смолов и свой знаменитый промах в четвертьфинале чемпионата мира с одиннадцатиметровой отметки. Если бы можно было повернуть время назад, то, по признанию нападающего, он бы стал больше работать над собой. Тогда, возможно, все в его карьере за последние полтора года сложилось бы по-другому.

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Тэги:

Александр КокоринПавел МамаевФедор СмоловШоу "Красава"
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«Пока ни рубля не отдал»: Смолов пожаловался на долг Кокорина в три миллиона
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