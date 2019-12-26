Дочка Мартина Скорсезе посмеялась над отцом

Франческа подарила режиссеру на Рождество подарок, от которого тот придет в ярость.

Знаменитый режиссер совсем недавно сделал неожиданное заявление, сообщив, что не считает фильмы, снятые по мотивам комиксов, искусством. И, более того, мужчина думает, что такие работы тормозят индустрию в целом, заставляя людей радоваться спецэффектам, вместо того, чтобы думать и наслаждаться режиссерской работой.

Многие звезды Голливуда поддержали мастера, но многие также восприняли в штыки слова Скорсезе, мнения разделились на два фронта, поклонники комиксов и фанаты авторского кино не могут прийти к перемирию.

Родственники Скорсезе, тем временем, не упускают случай лишний раз подшутить над недовольным режиссером. На этот раз его дочка Франческа решила, что будет весело упаковать рождественские подарки для Скорсезе в бумагу с рисунками супергероев, об этом сообщает издание The Playlist. Какой была реакция Мартина, когда он увидел подобные дары, пока неизвестно. Также не ясно, что за подарки вручила отцу Франческа, быть может новые комиксы про Человека-паука?