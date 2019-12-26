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«Она себя сжигает»: Боярский заявил, что его жена теряет здоровье из-за работы

Лариса Луппиан с 2019 года служит художественным руководителем в театре «Ленсовет».

«Она себя сжигает»: Боярский заявил, что его жена теряет здоровье из-за работы
Боярский переживает за здоровье жены/http://globallookpress.com/

Актер Михаил Боярский в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявил, что его супруге, актрисе театра и кино, художественному руководителю театра «Ленсовет» Ларисе Луппиан, очень тяжело дается совмещать работу с воспитанием внуков.

«Я, конечно, как могу пытаюсь помочь Ларисе. Но я вижу, как она теряет здоровье на глазах. Она себя сжигает. Она замечательная бабушка, но рано утром ей приходится ехать на работу в театр. Все это ей очень трудно дается», — заметил прославленный актер.

В то же время он отметил, что и сам бы уже хотел больше внимания уделять своим родным и близким, а не работе. Как сказал актер, уже давно пришло время уступить дорогу молодым актерам.

«Я мечтаю уйти на заслуженный покой. У меня все-таки есть прекрасная альтернатива моей работе – это внуки. Сейчас на сцене много хороших артистов и без меня», – сказал Михаил Боярский.

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Тэги:

Лариса ЛуппианМихаил БоярскийПрограмма "Судьба человека"
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«Она себя сжигает»: Боярский заявил, что его жена теряет здоровье из-за работы
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